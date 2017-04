Mihajlovic e il fine stagione del Toro

TORINO, 8 APR - "Le partite che rimangono non cambieranno di molto la nostra classifica, anche se vogliamo arrivare almeno noni, ma devono farci prendere lo slancio per la prossima stagione". Sinisa Mihajlovic vede così il finale di stagione del Torino. E alla vigilia della trasferta di Cagliari, chiede alla squadra di far vedere lontano da casa lo stesso spirito del Grande Torino. "Al Sant'Elia voglio vedere lo stesso carattere mostrato con Inter e Udinese - dice il tecnico granata - L'anno prossimo non possiamo iniziare da capo, ma aggiungere quello che ci manca e migliorare la base". "Spesso parlo di coraggio, di grinta: non voglio fare il sergente di ferro, quando avremo espresso il nostro DNA in casa e fuori smetterò. Certe qualità caratteriali sono la base per costruire la stagione - spiega l'allenatore serbo -. Non basta solo il talento, serve tenacia, voglia di vincere. Quando sei sotto ci vuole coraggio, quello che voglio vedere domani a Cagliari".