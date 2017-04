Fifa, bilancio di rosso per 346 milioni

ZURIGO, 7 APR - Rosso profondo per il bilancio della Fifa. Nel report annuale delle finanze della federazione calcistica internazionale, riferito al 2016 e reso noto oggi,k si legge infatti che l'ente ha registrato perdite per 369 milioni di dollari, pari a circa 346 milioni di euro. Tutto ciò a causa di nuove norme contabili, ma soprattutto a causa di spese legali per i processi per corruzione e per alcuni investimenti avventati. C'è poi la fuga degli sponsor, determinata dagli scandali del recente passato: basti pensare che su 34 'slot' a disposizione per essere sponsor ufficiale dei Mondiali di Russia 2018 solo dieci sono quelli che sono già stati occupati, a poco più di un anno dall'inizio del torneo. Per questo, e il lievitare delle spese legali, che non si sono esaurite con l'anno scorso, la Fifa prevede di chiudere in rosso anche il bilancio del 2017, mentre sono ottimistiche le previsioni per il 2018, anno in cui ci saranno i Mondiali con conseguente fiume di denaro proveniente dai diritti televisivi.