Empoli:Martusciello,col Pescara decisiva

EMPOLI (FIRENZE), 7 APR - Partita fondamentale col Pescara per l'Empoli. Uno scontro diretto da non fallire, una partita da vincere dopo ben sette sconfitte consecutive per la squadra di Giovanni Martusciello, che ne ha parlato alla vigilia. "A fine campionato le gare sono tutte determinanti. C'è pressione, ma dovremo cercare di affrontare il match con serenità e col giusto impegno mentale. La gara è importante, può determinare il nostro corso. Dovremo giocare con serenità e concentrazione". L'Empoli arriva da un solo punto guadagnato nelle ultime nove partite, ma l'ultima gara con la Roma e anche quella col Napoli hanno ridato fiducia all'ambiente: "La gara con i giallorossi - continua - ci ha dato consapevolezza. Abbiamo le capacità per giocarcela contro tutti, ci sono magari delle differenze tecniche ma quando affrontiamo squadre di medio bassa classifica serve quello che abbiamo messo dentro nel secondo tempo col Napoli".