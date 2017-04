Zidane, futuro? non so se resto al Real

MADRID, 7 APR - "Il mio futuro? Per la prossima stagione non sto preparando niente, non sono sicuro di rimanere". Le frasi di Zinedine Zidane, dette in conferenza stampa, sono l'autentico colpo di scena della vigilia del derby di Madrid, che si gioca domani tra Real e Atletico. "La mia permanenza non è sicura - ha aggiunto il tecnico delle 'merengue', vincitore l'anno scorso della Champions - e per questo non sto preparando niente. So cosa significa allenare il Real, nel bene e nel male e per questo solo mi preoccupo della partita che stiamo per giocare. Non so cosa succederà più avanti...". Poi una battuta sul derby, che precede di qualche giorno la supersfida dei quarti di Champions contro il Bayern Monaco. "Il sostegno dei nostri tifosi è fondamentale - ha detto Zidane - e il pubblico sarà più che mai con noi, anche loro, gli spettatori, giocheranno con noi. Questa sfida per noi è molto importante, siamo nella fase finale del campionato".