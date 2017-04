Video pallone Totti, polemiche social

ROMA, 7 APR - Il derby non finisce mai. Almeno a Roma, dove tre giorni dopo la stracittadina Roma e Lazio continuano a far parlare, almeno sui social, per il video del capitano della Roma Francesco Totti, che mentre si stava riscaldando a bordo campo, tira con le mani il pallone che era uscito sulla linea laterale verso il laziale Wallace. Un gesto che ha scatenato una ridda di commenti, insulti, ingiurie e offese varie e a cui si è accodato anche il laziale Felipe Anderson che sul suo profilo Instagram si lascia andare a un colorito 'co...ne' con l'unico dubbio che non si sa se riferito al n.10 giallorosso o a un tifoso della Roma nel commento precedente aveva rincarato "Bravo capitano, più forte dovevi tirà". Il botta e risposta post derby va ad aggiungersi alla coda polemica che aveva fatto da cornice al derby di campionato vinto dalla Roma con l'acqua tirata da Strootman a Cataldi e la squalifica (poi revocata) dell'olandese e all'acceso scambio di insulti tra Rudiger e Tare nel post partita di martedì.