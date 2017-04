Zeman, a Empoli il Pescara se la gioca

PESCARA, 7 APR - "Prima dobbiamo vincere a Empoli, poi possiamo parlare di salvezza. Penso che quella di domani sia la partita più importante". Non è questa volta diplomatico Zeman che, alla vigilia della sfida con l'Empoli, parla di gara decisiva. E non potrebbe essere diversamente con il Pescara ancora ultimo, ma non rassegnato. Un successo al "Castellani" permetterebbe ai biancazzurri di portarsi a 6 lunghezze dai toscani. Il trainer biancazzurro non nasconde però le qualità degli azzurri: "L'Empoli vorrà vincere, magari, visto che noi siamo ultimi penseranno che sia facile, credo che ci proveranno. Sono ben organizzati da anni, avanti hanno qualità e giocatori esperti. Il ritmo conta, ma se vogliamo giocare devono anche permettertelo gli avversari. Spero di riuscire a farli stancare".