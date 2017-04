Barca su Vinicius, ultima stella Brasile

ROMA, 7 APR - Il Barcellona fa sul serio per Vinicius, l'ultimo talento di scuola brasiliana, appena 16 anni e di proprietà del Flamengo. Secondo quanto riportato oggi dalla stampa spagnola, il club blaugrana avrebbe già iniziato le trattative per acquistare in futuro il cartellino del giocatore che in patria paragonano addirittura a Neymar. Il padre del giocatore, riferisce Goal.com, è atterrato mercoledì pomeriggio a Barcellona, anche se il club catalano ha negato ogni contatto con lui, visto che è minorenne e rischia di incorrere nelle sanzioni Fifa. Il giovane talento ha un contratto col Flamengo fino al 2019 (quando diventerà maggiorenne) e una clausola di 30 milioni, su di lui ci sono anche altri top club, Real compreso.