Koke rapinato orologio da 70mila euro

ROMA, 7 APR - Brutta avventura per Koke, il giocatore dell'Atletico Madrid, aggredito da uomini armati giovedì sera, mentre era nella sua auto nel parcheggio di Plaza de Olavide, nel quartiere di Chamberì. 'El Mundo' riferisce che il centrocampista classe '92 dei colchoneros intorno alle 19 è stato avvicinato da un uomo che, sotto la minaccia di una pistola, gli ha intimato prima di abbassare il finestrino e poi di dargli l'orologio del valore di 70.000 euro. Dopo averlo rapinato, il malvivente è fuggito in moto mentre a Koke non è restato altro da fare che recarsi negli uffici della polizia per la denuncia.