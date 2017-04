Ventura,magari Italia vince Mondiali '22

TORINO, 6 APR - "L'obiettivo non è vincere il Mondiale, ma creare uno zoccolo duro per la Nazionale del futuro". Giampiero Ventura, ct della Nazionale, analizza il suo lavoro e le prospettive degli azzurri in chiave futura: "Chiaramente non mettiamo limite a niente - ha spiegato l'allenatore in un talk show a 'Panorama d'Italia, organizzato dal settimanale - magari non vinco questo, ma quello successivo. Come successe durante il Mondiale d'Argentina, quando si preparò la vittoria in Spagna, o quando Lippi fece la tourneé in America con 35 giocatori: 7 vinsero il Mondiale nel 2006 insieme a lui".