Juve: striscione Vinovo 'Grazie Higuain'

TORINO, 6 APR - Con la doppietta al San Paolo ha frustrato le ambizioni di rimonta del Napoli, la sua ex squadra, e dopo gli striscioni contro in terra campana, i tifosi della Juventus hanno voluto dedicarne a Gonzalo Higuain uno di ringraziamenti, all'ingresso dello Juventus Center di Vinovo. "Grazie Higuain", nero su bianco, le due parole che aprono il messaggio sul 'lenzuolone' attaccato alle recinzioni del centro di allenamento, completato con "anche grazie ragazzi, fino alla fine. Forza Juventus". La Juventus si è allenata anche oggi, in preparazione dell'anticipo in campionato, sabato allo 'Stadium' contro il Chievo.