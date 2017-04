Mole granata per anniversario Superga

TORINO, 6 APR - Anche quest'anno la Mole Antonelliana si colora di granata la notte del 4 maggio, anniversario della tragedia di Superga. L'amministrazione comunale ha dato infatti mandato alla Fondazione Filadelfia di far rientrare l'iniziativa nei festeggiamenti per l'inaugurazione del nuovo stadio Filadelfia, che avverrà alla fine di maggio. Lo precisa la Città di Torino per rassicurare i tifosi che, sui social, si erano detti preoccupati per l'iniziativa lanciata lo scorso anno sulla spinta di una petizione popolare.