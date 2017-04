Ranking Fifa: Brasile primo dopo 7 anni

ROMA, 6 APR - Il Brasile torna in testa al ranking Fifa per la prima volta dal 2010. La nazionale verdeoro, già qualificata per i Mondiali 2018 in Russia ha scavalcato l'Argentina, scesa al secondo posto, a sua volta davanti a Germania, Cile e Colombia (che guadagna due posizioni). L'Italia guadagna tre posizioni e sale al 12/o posto, preceduta da Francia (7/a), Belgio, Portogallo, Svizzera, Spagna e Polonia. Il Messico (16/o) guida tra le squadre Concacaf, l'Egitto (19/o) tra quelle africane, l'Iran (28/o) tra le asiatiche. La Russia, che ospiterà il Mondiale tra un anno, è scesa al 61/o posto nel ranking.