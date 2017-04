Calcio: Serie B, arbitri 35/ma giornata

ROMA, 6 APR - Queste le designazioni arbitrali per per la 35ma giornata della Serie B in programma sabato 8 aprile alle ore 15: Ascoli-Frosinone: Serra di Torino (Cecconi - Lanotte); Avellino-Carpi: La Penna di Roma (Rossi - Tardino); Brescia-Spal (domenica 9 h. 17.30): Chiffi di Padova (Bellutti - Opromolla); Cittadella-Benevento: Di Martino di Teramo (Fiore - Raspollini); Latina-Vicenza: Illuzzi di Molfetta (Bottegoni - Soricaro); Novara-Verona (lunedì 10 h. 20.30): Ghersini di Genova (Robilotta - Rossi); Pisa-Cesena: Pasqua di Tivoli (Intagliata - Oliveri); Pro Vercelli-Entella: Baroni di Firenze (Lanza - Disalvo); Spezia-Bari: Di Paolo di Avezzano (Rocca - Caliari); Ternana-Salernitana: Manganiello di Pinerolo (Gori - Zappatore); Trapani-Perugia: Minelli di Varese (Prenna - Borzomì).