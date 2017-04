Ancelotti, Lewandoski re dei centravanti

ROMA, 6 APR - Robert Lewandowski è il più grande centravanti del mondo. Parola di Carlo Ancelotti, tecnico del Bayern di Monaco, che attribuisce al suo attaccante polacco la vetta della classifica mondiale degli attaccanti. In un'intervista in onda stasera su Fox Sports, di cui è stata anticipata una sintesi, Ancelotti definisce Lewandoski "il classico centravanti di una volta, potente, con un grande fiuto del gol. Il più grande centravanti del mondo in questo momento". E aggiunge: "assomiglia molto ad Inzaghi però ha anche il gioco aereo ed è potente. E' completo e non solo un finalizzatore. Un giocatore che fa un gol a partita è candidato ad essere Pallone d'Oro". Ancelotti dice poi la sua anche su altri campioni del Bayern : Neuer è un computer. E' molto serio, molto professionale in tutto quello che fa è un ragazzo divertente, se lo devo definire in una parola è un computer. Mueller è il ragazzo più simpatico che abbiamo. Qualsiasi cosa gli chiedi la fa con naturalezza".