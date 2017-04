Frattini, difendere giustizia sportiva

ROMA, 06 APR - "Credo, ministro Lotti, che nella tua esperienza ministeriale potrai e forse dovrai dare attenzione a quella difesa essenziale all'autonomia della giustizia sportiva”. È l'appello che il presidente del Collegio di garanzia dello sport, Franco Frattini, rivolge al ministro dello Sport, Luca Lotti, in occasione del suo discorso alla celebrazione della giornata internazionale delle Nazioni Unite dello Sport per lo sviluppo e per la pace in corso a Roma. "Ci sono pronunce – specifica l'ex ministro degli Esteri- e non del Consiglio di Stato, che sembrano mettere in discussione di nuovo il principio per cui la giustizia sportiva è giustizia nell'ambito di un sistema sport che deve rimanere autonomo. Ci sono rischi di devoluzione a una giustizia diversa e questo è un cenno che voglio fare".