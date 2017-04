Cagliari: giro di vite sui biglietti

CAGLIARI, 5 APR - Giro di vite dopo gli scontri di due settimane fa a Sassari: domenica allo stadio per la partita al Sant'Elia tra Cagliari e Torino sarà vietato l'ingresso ai titolari di voucher, un carnet di biglietti che rappresenta una sorta di abbonamento. E chi acquisterà il biglietto dovrà contestualmente sottoscrivere la "tessera del tifoso". Lo ha comunicato nella tarda serata il Cagliari calcio citando quanto disposto in giornata dall'Autoritá di pubblica sicurezza. Il provvedimento arriva a pochi giorni dalla riunione in prefettura cui avevano partecipato club rossoblù, Regione e forze dell'ordine. Il Cagliari aveva spiegato in una nota di prendere le distanze dai fatti di Sassari e di ritenersi parte lesa. La decisione rappresenta una spinta alla sottoscrizione della tessera del tifoso, documento che consente anche di andare in trasferta, mai accettato dal mondo ultrà. Per un accordo tra il club e Ticket One, la Tessera potrà essere acquistata sino a domenica 9 aprile al prezzo simbolico di 1 euro (anziché 20).