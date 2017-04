De Rossi, Spalletti è fra migliori mondo

ROMA, 5 APR - Daniele De Rossi 'conferma' Luciano Spalletti sulla panchina della Roma. In un'intervista alla rivista 'Undici' in edicola da domani e di cui oggi è stata fornita un'anticipazione, il numero 16 della squadra giallorossa dice infatti che "Spalletti è stato l'allenatore che mi ha condizionato di più. Ho cominciato a vedere il calcio con gli occhi di questo allenatore. Ed è un bel vedere. Al di là di che cosa farò io, al di là che a volte ha un carattere difficile, la Roma dovrebbe fare di tutto per trattenerlo perché sarà più forte". Dopo aver elogiato anche l'ex ct azzurro Antonio Conte, ora leader in Premier alla guida del Chelsea ("Conte mi folgorato. Io amo le persone dirette. Tatticamente è un mostro"), De Rossi per ribadire la propria stima sottolinea che "ho avuto due tra i dieci allenatori migliori del mondo: Spalletti e Conte. Il terzo è Luis Enrique. Con un altro, Guardiola, ho giocato".