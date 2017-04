Milan: Scaroni fra papabili nuovo cda

MILANO, 5 APR - Oltre ai sei membri legati alla futura proprietà cinese, nel nuovo cda del Milan ci sarà posto anche per un personaggio di provata fede rossonera con competenze ed esperienza nel mondo finanziario. A quanto si apprende, è stato infatti dato il mandato a una società di cacciatori di teste di selezionare questo profilo fra una serie di candidati, fra i quali anche Paolo Scaroni, ex ad di Eni e oggi vicepresidente della banca d'affari Rothschild, uno degli advisor coinvolti nell'operazione, Fabrizio Viola, ad della Banca Popolare di Vicenza, Sergio Iasi, ad dell'Interporto Campano, Roberto Italia, partner di Space Holding, e Giovanni Giorno Tempini, presidente di Fondazione Fiera Milano, ente che nelle scorse settimane ha chiuso con una "conciliazione amichevole" la vertenza legale con il Milan per la mancata costruzione dello stadio nell'area del Portello.