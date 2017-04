Serie B, sette giocatori squalificati

ROMA, 5 APR - Sono sette i calciatori fermati, tutti per un turno, dal Giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, in relazione agli incontri della 32/a giornata di campionato, 13/a di ritorno. Nessuno degli squalificati era stato espulso. Uno di loro, Bellomo del Vicenza, è stato sanzionato anche con una multa di 1.500 "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Gli altri giocatori puniti sono Casasola (Trapani), Fedato (Carpi), Palazzi (Pro Vercelli), Salvi (Cittadella), Zaccagni (Verona) e Zaccardo (Vicenza).