Roma-Lazio:De Rossi out, c'è Immobile

ROMA, 04 APR - De Rossi non ce la fa a recuperare per il derby di ritorno di Coppa Italia con la Lazio. Luciano Spalletti deve quindi rinunciare al suo regista schierando al suo posto Paredes. In difesa out anche Fazio, sostituito da Juan Jesus. All'ingresso della squadra in campo prima del riscaldamento Dzeko e compagni si sono fermati ad applaudire i tifosi della Curva Sud tornati all'Olimpico dopo una protesta contro le barriere durata oltre un anno e mezzo. Per il tecnico toscano modulo 4-2-3-1, tra i pali il portiere di coppa Alisson, in difesa l'ex interista al fianco di Manolas con Ruediger e Emerson sugli esterni, coppia di centrocampo Paredes-Strootman, centravanti Dzeko assistito da Salah, Nainggolan ed El Shaarawy. Nessuna sorpresa invece tra le fila biancocelesti, con Simone Inzaghi che alla fine recupera anche Ciro Immobile al centro dell'attacco nonostante il bomber partenopeo avesse saltato la rifinitura di ieri per affaticamento.