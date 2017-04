L.Enrique,critiche a Juve mi sorprendono

ROMA, 4 APR - Luis Enrique è certo che il quarto di finale di Champions contro la Juventus non sarà una partita facile. Alla vigilia della sfida contro il Siviglia l'allenatore del Barcellona ha parlato dei bianconeri. "Mi sorprendono le continue critiche a questa squadra, sono giocatori formidabili. In Italia criticano sempre, ma ho visto la partita di domenica - ha detto Enrique - ed a Napoli la Juve ha guadagnato un punto importante. Ha fatto gol subito con Khedira e poi non è più riuscita a togliere la palla al Napoli, che è una delle migliori squadre nella gestione". Ma la Juventus "resta una squadra temibile. Mercoledì ci sarà il ritorno in Coppa Italia e vedremo una partita ben diversa, servirà come riferimento per la nostra sfida di Champions. In Italia criticano sempre, ma la Juve è una squadra con tante sfumature".