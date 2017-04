Serie A: 4 squalificati per un turno

ROMA, 4 APR - Sono quattro, tutti non espulsi, i calciatori squalificati per un turno dal giudice sportivo di serie A: Gazzi (Palermo), Jankto (Udinese), Kessie (Atalanta) e Rossettini (Torino). Tra le società, ammende di 3mila euro dovranno pagare l'Inter per lancio di bottigliette di plastica sul terreno di gioco ed il Napoli, per lo striscione "dal contenuto ingiurioso" esposto dai propri sostenitori, "rivolto presumibilmente alle Forze dell'Ordine".