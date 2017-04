Aic: match-fixing incide su violenze

(ANSA) ROMA, 4 APR - "Il fenomeno del match-fixing incide spesso su eventi di violenze e minacce nel mondo del calcio. Il caso di Taranto, dove i giocatori sono state aggrediti da 30 persone incappucciate, è figlio di un sentito dire di tre giocatori che si 'sarebbero venduti' delle gare". Lo ha detto il presidente dell'Aic, l'Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, parlando in Commissione Antimafia. Nel corso del 2017 sono stati diversi i casi di violenze nel mondo di Lega Pro (come Matera e Catanzaro), ma secondo Tommasi è preoccupante la situazione nella Serie D, "dove si verificano più di un terzo dei casi di minacce e aggressioni. In questi campionati fioccano le possibilità di scommesse. Ho appena scoperto che si può scommettere addirittura sulle gare di Eccellenza, ma le società non guadagnano nulla".