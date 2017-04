Coppa Italia: rimonta Napoli a 5,50

ROMA, 4 APR - La sfida Napoli-Juventus per un posto nella finale di Coppa Italia (all'andata prevasero i bianconeri 3-1) dà una direzione netta nelle quote Snai, dove la rimonta azzurra è offerta a 5,50 contro l'1,12 della squadra di Allegri. Obiettivo in salita per i partenopei, che però nelle scommesse sull'«1X2» se la giocano alla pari: il tabellone concede anche un piccolo vantaggio al Napoli, la cui vittoria al 90' vale 2,40 contro il 2,85 della Juve e il 3,50 del pareggio. Nelle scommesse sul risultato esatto, le quote Snai danno favorito il risultato di 1-1, offerto a 6,50; seguito dall'1-0 per il Napoli (a 9,00). A spiccare in quota e nelle giocate è il 2-0 per gli azzurri, risultato che porterebbe Sarri in finale e che il Napoli ha già ottenuto contro la Juve, nella sfida di campionato del 2014 proprio al San Paolo.