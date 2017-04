Allegri "detesto negatività per un pari"

TORINO, 4 APR - "Detesto questo alone di negatività. In campo ci sono anche gli avversari e vincere sempre impossibile". Massimiliano Allegri allontana le critiche per l'1-1 di campionato contro il Napoli, di nuovo avversario domani nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. "Se una volta pareggi non succede niente", osserva il tecnico della Juventus. "L'importante è avere chiari gli obiettivi - aggiunge -: la crescita della squadra è evidente, a livello internazionale la Juve è rispettata. E' tutto negativo?....".