Inter: per Gagliardini solo distorsione

MILANO, 4 APR - Escluse lesioni per Roberto Gagliardini. La radiografia a cui si è sottoposto il centrocampista dell'Inter ha confermato la distorsione alla caviglia destra. Lo rende noto il club nerazzurro con un tweet. Le condizioni del giocatore saranno valutate nei prossimi giorni. Gagliardini non è rientrato nella ripresa della partita di ieri sera contro la Sampdoria perché non al meglio dopo uno sconto di gioco.