Allegri, un gol a Napoli per la finale

TORINO, 4 APR - "Abbiamo le carte in regola per andare in finale di Coppa Italia, ma per farlo dobbiamo fare gol". Massimiliano Allegri non si fida del 3-1 dell'andata. Il Napoli "farà un'altra partita importante, come domenica in campionato. Per passare gli bastano due gol", dice Allegri, che rischia di non avere Mandzukic. "Difficilmente sarà della partita", rivela il tecnico bianconero, che conferma in porta Neto. "Potrebbero esserci sette, otto cambi. Vedremo...".