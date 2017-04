Pioli, dopo l'1-1 smesso di giocare

ROMA, 3 APR - "Purtroppo dopo il pari della Samp abbiamo smesso di giocare e di ragionare da squadra, voglia e carattere sì, ma senza lucidità". Stefano Pioli legge così la sconfitta (1-2) di San Siro che allontana l'Inter dalla zona Champions e mette a rischio anche l'Europa League. "Credo che oggi si sia trattato di una partita ben preparata, ma poi sono mancati gli equilibri in campo, specie nel secondo tempo. Ci sta di subire il pari, ma bisognava continuare a giocare". Dopo il pari "dovevamo restare ordinati e compatti, invece abbiamo reagito di pancia - ha aggiunto Pioli - usando poco il cervello. Le distanze si sono dilatate per la troppa voglia di riprendere il risultato, non abbiamo più lavorato da squadra, un errore pagato a caro prezzo. Il mio futuro? Nessuno ha la certezza del futuro. Se il campionato finisse oggi non saremmo certo soddisfatti. Ora dobbiamo solo pensare a far sì che al termine la situazione di classifica sia migliore di quella attuale".