Bologna:Dzemaili a Montreal fra un mese?

BOLOGNA, 03 APR - Joey Saputo, presidente del Bologna calcio, annuncia la partenza nei prossimi mesi di Blerim Dzemaili, promesso al Montreal Impact, altra società del numero uno rossoblu. Ancora incerta è la data della sua partenza. "Se lo portiamo prima" della fine del campionato italiano, ha spiegato Saputo a margine della presentazione della nuova ala del centro tecnico di Casteldebole, "perderà tre partite a Bologna", cioè contro Pescara, Milan e Juventus, mentre in caso di trasferimento a campionato concluso "perderà otto partite col Montreal. Se l'obiettivo di inizio stagione" del Bologna sarà raggiunto "lo possiamo portare via prima per non perdere le otto partite" in Canada. "Il progetto di Blerim quando è venuto a Bologna - ha continuato Saputo - era che faceva un anno qui e poi veniva a Montreal. Non farei mai del male al Bologna per far bene a Montreal o viceversa. Se portiamo via Dzemaili troveremo un altro giocatore".