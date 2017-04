Bayern:per Ancelotti anche grana Mueller

ROMA, 3 APR - Carlo Ancelotti spera di recuperare Manuel Neurer, per la supersfida dei quarti di Champions contro il Real Madrid, in programma la settimana prossima; intanto, però, perde anche Thomas Müller, che lamenta problemi a una caviglia e rischia di saltare la sfida di domani in trasferta contro l'Hoffenheim, ma anche quella casalinga di sabato contro il Borussia Dortmund. Il tecnico dei bavaresi, tuttavia, sostiene che avrà a disposizione entrambi i giocatori nel match d'andata di Champions in programma nell'Allianz arena, a Monaco di Baviera. Mueller è stato colpito alla caviglia nella vittoria per 6-0 di sabato contro l'Augusta. In ogni caso, nei prossimi impegni di Bundesliga, Ancelotti rischia di dover rinunciare, oltre a Neuer, Mueller e Thiago Alcantara. Quest'ultimo, ha sottolineato l'allenatore, "non ha alcun problema, ma ho deciso di concedergli una pausa, perché ha giocato troppe partite".