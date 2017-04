Lembo (Acli),grazie Lotito per 'Libera'

ROMA, 3 APR - "A nome dell'Unione Sportiva delle Acli, voglio ringraziare pubblicamente il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per aver mantenuto la promessa di giocare con la scritta dell'Associazione 'Libera' sulle maglie biancocelesti nella partita di sabato contro il Sassuolo". E' quanto fa sapere il presidente dell'Us Acli, Damiano Lembo. "Lotito aveva preso l'impegno innanzi al presidente di 'Libera', Don Luigi Ciotti, in occasione del XV Congresso elettivo Us Acli. Così il numero uno biancoceleste dimostra ancora una volta il suo impegno in difesa dei valori e della legalità", ha aggiunto Lembo, eletto presidente dell'Us Acli sabato scorso.