Lega B: voto 19/4,Abodi non si ricandida

MILANO, 3 APR - Il Consiglio della Lega di Serie B mercoledì definirà la nuova data dell'assemblea per eleggere il presidente dopo le dimissioni Andrea Abodi e probabilmente sarà il 19 aprile. Un primo tentativo è andato a vuoto il 25 marzo, quando è mancato il numero legale, per scelta di un nutrito gruppo di club avverso al presidente della Lazio e patron della Salernitana, Claudio Lotito, che aveva ottenuto la convocazione in tempi brevi dell'assemblea prospettando la possibilità di candidarsi. Secondo quanto filtra, Abodi ritiene conclusa l'esperienza in Lega di B ed è orientato a fare altre scelte: non tornerà sui propri passi per accettare l'idea di riproporsi alla guida della Lega. Non è ancora chiaro lo scenario dei possibili candidati per l'assemblea (andrà eletto anche un consigliere di Lega al posto del n. 1 del Frosinone, Stirpe, dimessosi in polemica con Lotito): lo scenario potrebbe essere legato anche agli sviluppi della sesta puntata dell'assemblea elettiva della Lega Serie A, in programma giovedì 13 aprile.