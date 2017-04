Verratti:"Bene Parigi,ma a fine anno..."

ROMA, 3 APR - Marco Verratti è l'oggetto del desiderio di diversi club europei, primi fra tutti il Barcellona e il Chelsea, nella prossima finestra di mercato. Il centrocampista del PSG, in un'intervista pubblicata dal quotidiano Le Parisien, lascia aperta una porta sul proprio futuro. "Ho quattro anni di contratto con il PSG, mi sento a mio agio a Parigi ma, come ogni anno, discuteremo del futuro con il club e il mio agente a fine stagione. Vedremo", le parole del playmaker della Nazionale al giornale. Già da tempo il nome del Barcellona è stato accostato a quello di Verratti e viceversa. Le caratteristiche tecniche del giocatore italiano sono perfettamente in linea con quelle della squadra blaugrana, non è un caso che Andres Iniesta lo abbia 'eletto' come proprio erede naturale, dopo la sfida di Champions contro il PSG.