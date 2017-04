Fiorentina: escluse lesioni per Kalinic

FIRENZE, 3 APR - Sollievo in casa della Fiorentina, dopo gli accertamenti ai quali è stato sottoposto stamattina Nikola Kalinic: l'esito ha escluso lesioni, dopo la botta alla schiena rimediata ieri dall'attaccante croato nel corso della partita contro il Bologna. Il giocatore della Fiorentina ha già cominciato la terapia antalgica per la lombalgia che ha determinato la sostituzione di ieri alla fine del primo tempo. Continuano a essere sotto osservazione sia Federico Bernardeschi, che ha saltato le ultime partite per un edema osseo alla caviglia sinistra, sia Matias Vecino, assente ieri per un infortunio muscolare, la cui situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni.