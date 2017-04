Capello, Spalletti ha ragione

ROMA, 3 APR - Capello sta con Spalletti. L'ex tecnico romanista comprende l'attuale allenatore giallorosso che dice di voler lasciare la Roma se non riuscirà a ottenere un successo. "Io -ha detto Fabio Capello ai microfoni di Radio anch'io sport'- andai via da Roma perchè dopo 5 anni non riuscivo a dare più niente e non ricevevo quel che avrei voluto dai giocatori. Era il momento di cambiare aria". Diverso il discorso di Spalletti: "lui sta lì da un anno e mezzo, ha fatto un buonissimo lavoro, la squadra è ottima, ha ambizioni di scudetto. Ed è giusto che un allenatore dica quel che ha detto lui, voglio vincere, non solo partecipare, e con la squadra che ha la Roma, è giusto. Ma i sei punti di distacco dalla Juventus sono tanti".