Bianchi, Juve padrona del campionato

ROMA, 3 APR - "La Juventus è padrona del suo destino e lo scudetto può perderlo solo lei". Così Ottavio Bianchi ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. Secondo l'ex allenatore e giocatore, che vinse lo scudetto con il Napoli, "le altre formazioni non sono in condizione di riprendere i bianconeri. Sono mesi che il campionato ormai è particolare per la vetta e per la retrocessione. Lo scudetto si vince vincendo sempre con le piccole, senza lasciare punti per strada". Roma e Napoli "non sono abituate a vincere" e "si vince facendo punti sempre, anche con le piccole. Non basta fare grandi partite con le grandi e poi perdere punti per strada con le altre formazioni".