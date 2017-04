Capello, non critico Donnarumma

ROMA, 3 APR - "Io non lo criticherei, anzi lo abbraccerei, l'avrei fatto già negli spogliatoi": così Fabio Capello ex giocatore e allenatore di lungo corso nei confronti di Gigio Donnarumma, il portiere del Milan autore ieri di una papera che ha mandato in gol il Pescara. Intervenuto a 'Radio anch'io sport', Capello ha sottolineato che "se il Milan è in quella posizione attuale lo deve anche a Donnarumma, che ha fatto parate grandi, miracoli. Come tutti si può sbagliare. Io non ho mai criticato individualmente un giocatore, non è nelle mie caratteristiche".