Capello,Inter merita Europa, ma Milan...

ROMA, 3 APR - "per la storia, il curriculum, i successi che ha ottenuto nella sua storia, il Milan non può stare in quella posizione": così Fabio Capello che, ai microfoni di 'Radio anch'io sport', ha espresso tutta la sua delusione per il Milan di oggi. "L'Inter ha un grande futuro, c'è una grande società e azienda, ha sottolineato Capello. Al Milan non si capisce ancora nulla. Un club con il suo passato può stare un anno o due al massimo fuori dall'Europa, non può stare in quella posizione, dev'essere molto più ambizioso".