Francia: Balo-gol e il Nizza vince

ROMA, 3 APR - Il Nizza vince 2-1 in casa contro il Bordeaux e Mario Balotelli torna protagonista. L'attaccante italiano firma l'1-1 per i suoi, dopo che Laborde aveva portato in vantaggio i girondini. Il gol della vittoria per la formazione della Costa Azzurra arriva al 27' grazie a Eysseric, servito da Balotelli che all'88' si è fatto anche ammonire. Con questo successo, nella 31/a giornata della Ligue 1, il Nizza si porta a quota 67 punti e a -1 dal PSG, che a sua volta si trova a -3 dal Monaco capolista. La prima e la seconda in classifica, che ieri sera hanno dato vita alla fine della Coppa di Lega francese, devono però ancora giocare: il Monaco capolista dovrà ospitare il Saint-Etienne, mentre i parigini saranno di scena il 18 aprile sul campo del Metz.