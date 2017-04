Calcio: raduno arbitri Fifa a Coverciano

ROMA, 2 APR - Giornata di arrivi e di prime riunioni a Coverciano per il seminario arbitri Fifa che vede presenti 53 arbitri d'élite provenienti dalle 6 Confederazioni. Da questo gruppo verranno selezionati nei prossimi mesi gli arbitri che dirigeranno il Mondiale Russia 2018. Il seminario durerà tutta la settimana e oltre ai consueti test atletici e alle lezioni in aula, si parlerà anche di VAR. Sono previste lezioni pratiche sul campo con l'ausilio dello strumento tecnologico e la collaborazione di squadre di calcio giovanili che si presteranno alla simulazione di gare e di episodi da far valutare ai video assistenti arbitro. Domani mattina il via ufficiale con la sessione plenaria. Apriranno i lavori Pierluigi Collina, capo della Commissione Arbitri FIFA e Massimo Busacca, Fifa Head of Refereeing. Due gli arbitri italiani selezionati, Daniele Orsato e Gianluca Rocchi.