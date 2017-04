Rastelli, Palermo c'ha aiutato a vincere

PALERMO, 2 APR - Massimo Rastelli esulta e si gode una tranquilla salvezza per il suo Cagliari. Il 3-1 al Barbera è l'ultimo sigillo di una stagione difficile ma sufficiente. "Siamo partiti un po' sottotono - ha detto - e abbiamo dato modo al Palermo di prendere coraggio e di impensierirci soprattutto sugli esterni. Abbiamo reagito dopo la loro rete su azione da corner e da lì abbiamo voluto vincere la sfida e dopo la rete del 2-1 non abbiamo rischiato praticamente nulla. Abbiamo fatto meglio alcune cose dal punto di vista tattico anche perché il Palermo lasciava Tachtsidis sempre solo, abbiamo sfruttato al meglio la situazione e soprattutto gli episodi, su tutti anche la rete su azione da corner". A favorire il Cagliari anche il modulo del Palermo, un remissivo 3-5-2. "Ci ha un po' sorpreso, oggi abbiamo alternato due sistemi di gioco in fase di possesso e di non possesso scambiando molto i ruoli di Joao Pedro e Sau. Mi godo questa vittoria - ha concluso - ma da domani penserò alla prossima".