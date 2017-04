Palermo: Lopez "Copione non cambia"

PALERMO, 2 APR - Diego Lopez arriva in conferenza stampa dopo il ko casalingo contro il Cagliari più rammaricato del solito. "Dopo Torino e Udinese il copione non cambia - dice sconsolato - Prima segniamo, poi non riusciamo a tenere. Il primo tempo lo giochiamo bene, poi, il crollo mentale più che fisico. Non me lo spiego. Quando abbiamo preso il pari, sembrava che avevamo già perso. Così abbiamo subito il secondo gol e invece di continuare a combattere, ci siamo fermati. Questo ci è successo anche in passato. Diventa difficile spiegarlo". I tre punti fondamentali non sono arrivati. "Nel calcio cambia tutto velocemente - ha concluso - Bisogna lavorare e non mollare. Migliorare ciò che sbagliamo. Nel frattempo non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo pensare solo a noi stessi".