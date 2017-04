Milan: Montella assolve Donnarumma

ROMA, 2 APR - Vincenza Montella non si arrende, crede ancora al suo Milan in Europa e giustifica l'auto-gollonzo di Donnarumma: "Sono errori che possono capitare - dice il tecnico rossonero a Premium - deve rimanere tranquillo e sereno come ha dimostrato di essere nel corso della partita. Se avessimo vinto ci avremmo riso sopra". "Nel finale abbiamo creato delle opportunità importanti che non abbiamo sfruttato. Oggi l'orgoglio non è bastato, dovevamo essere più veloci soprattutto nel primo tempo anche perché contro le squadre di Zeman se non si è aggressivi ci sia allunga troppo. Adesso dobbiamo guardare con ottimismo alle prossime gare. Io sono convinto che ce la giocheremo fino alla fine. Abbiamo solo perso un set".