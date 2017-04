Samp: contro l'Inter è l'ora di Schick

GENOVA, 2 APR - Patrick Schick in rampa di lancio nella Sampdoria che domani sfiderà a S.Siro con l'Inter. L'attaccante della Repubblica Ceca, che sostituirà l'infortunato Muriel, ha già segnato 7 reti in campionato e avrà il compito di guidare il reparto offensivo blucerchiato insieme a Quagliarella. Massima fiducia da parte di Marco Giampaolo nei confronti di Schick ma il tecnico chiarisce un concetto: "Cambiano le caratteristiche individuali, ma per la squadra cambia poco", chiarisce il tecnico che domani sera cercherà l'impresa: "Mi aspetto una partita difficile perché con Pioli l'Inter ha svoltato, ma più sono difficili le partite e più ci dicono quello che siamo e di quanto sappiamo fare. Andremo a Milano per fare la nostra partita. Dobbiamo provare a lasciare una scia di profumo dietro di noi. Raggiungere la consapevolezza nei nostri mezzi che andrà ulteriormente migliorata nella prossima stagione". In settimana Giampaolo firmerà il prolungamento del contratto fino al 2020: "Ci sono solo alcune formalità da risolvere".