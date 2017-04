Genoa: ovazione per Gasperini

GENOVA, 2 APR - Una vera e propria ovazione con tutto lo stadio in piedi ad applaudire ha accolto l'ingresso in campo dell'ex tecnico del Genoa ora alla guida dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, nel giorno del suo ritorno al Ferraris. Durissima al contrario la contestazione nei confronti di Enrico Preziosi solo in tribuna d'onore: il presidente aveva chiesto ad amici e familiari di non essere presenti, accolto al coro di "noi non siamo giochi preziosi" e più volte insultato dalla Gradinata Nord che ha anche esposto una gigantografia del presidente con il segno del divieto. Preziosi in tutta risposta è rimasto immobile in piedi sino al fischio d'inizio. Intanto sempre in Gradinata campeggia un enorme striscione "Il Genoa non ha padroni, il Genoa è dei genoani".