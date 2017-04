Belotti, felice per 100/a in A

TORINO, 2 APR - "Sono contento di essere arrivato a cento presenze in serie A, spero ovviamente ce ne siano tante altre, perché sono un giocatore del Toro e voglio andare lontano con questa maglia". Parole d'amore al termine del 2-2 contro l'Udinese quelle di Andrea Belotti. "Quale ricordo di più tra queste cento? Sicuramente l'esordio - aggiunge l'attaccante ai microfoni di Sky Sport - con la maglia del Palermo contro la Sampdoria. Poi ce ne sono state altre, ma sicuramente quella la ricordo in modo particolare". Il gol di oggi, il 23esimo in campionato, ha permesso al Torino di riacciuffare il pareggio contro l'Udinese. "C'è rabbia e rammarico, abbiamo pareggiato una partita che meritavamo assolutamente di vincere guardando le occasioni create: è un pareggio che ci sta decisamente stretto", dice il numero 9.