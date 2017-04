Belotti 100 in A con gol, riprende Dzeko

TORINO, 2 APR - Andrea Belotti festeggia la centesima presenza in serie A raggiungendo Dzeko in testa alla classifica dei marcatori. Alla doppietta del bosniaco nella vittoria della Roma contro l'Empoli, l'attaccante del Torino risponde col gol del 2-2 del suo Torino contro l'Udinese nell'anticipo dell'ora di pranzo. In attesa delle altre partite, Dzeko e Belotti sono ora appaiati a quota 23 reti. Bravo ma anche sfortunato il granata, che contro i friulani ha anche colpito due volte la traversa.