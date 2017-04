Serie A: Torino-Udinese 2-2

ROMA, 2 APR - Il Torino spreca, rischia e rimonta contro l'Udinese nella partita delle 12,30 della 30/a di A. Una gara spettacolare che finisce 2-2, con i granata a recriminare per i tre legni colpiti e i friulani per essersi fatti raggiungere dopo aver acquistato un doppio vantaggio con Jankto (5' st) e Perica (23'). Il Toro accorcia subito con Moretti (25') e pareggia con Belotti, al 23/o centro stagionale, come Dzeko, al 38'. Nulla cambia di sostanziale nella classifica delle due squadre, con la squadra di Mihajlovic che sale a 41 punti a fianco della Samp e l'Udinese che va a 37.