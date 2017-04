Pioli, Inter si è avvicinata a Juve ma..

MILANO, 2 APR - "Ci stiamo avvicinando alla Juventus ma ci manca ancora qualcosina. Ogni giorno lavoriamo con grande qualità e attenzione per cercare di migliorare il nostro livello. La prossima stagione vogliamo essere il più vicino possibile alle grandi squadre per competere e vincere": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli. L'allenatore nerazzurro dice di non pensare alla sfida tra Napoli e Juventus di questa sera e resta concentrato sulla partita contro la Sampdoria di domani a San Siro: "L'importante sarà la nostra vittoria. Vogliamo vincere d'avanti ai nostri tifosi e questa è l'occasione per dimostrare il nostro valore. Noi adesso pensiamo a questo, possiamo decidere solo questo".