Inter: Pioli, Conte? Voci non fastidiose

MILANO, 2 APR - "Le voci su Conte non sono fastidiose. Fanno parte del gioco": lo dice il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, a Premium Sport, alla vigilia della partita contro la Sampdoria a San Siro. ""Il vostro obiettivo adesso è parlare del futuro ed essere poco concentrati sul presente, il mio è tutt'altro. Sono concentrato sul presente per dare il massimo quest'anno e costruire una base solida per il futuro". Pioli ribadisce che "i bilanci e le scelte vanno fatte a fine stagione" e tiene alta l'attenzione della squadra: "Abbiamo fatto un buon lavoro finora ma non significa niente se non saremo altrettanto bravi a gestire bene questo finale di campionato e fare molti punti in queste nove partite".